Assalto ad un portavalori questa mattina, 1 luglio, a Roma. Un gruppo di banditi, poco prima delle 8, ha preso di mira un mezzo blindato in via Anteo nella zona di Torre Angela. Ne è nata una sparatoria, una delle guardie giurate è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. I rapinatori sono riusciti a portare via del denaro dal mezzo prima di scappare.

Assalto ad un portavalori a Roma, commando armato spara in strada

In base ad una prima ricostruzione, i malviventi sono arrivati in via Anteo a bordo di un furgone che è poi è stato lasciato sul luogo dell’assalto. L’azione si è consumata a poca distanza da un bar. Con una manovra il gruppo ha quindi bloccato e assaltato il portavalori, passando alla fase successiva del piano fatta anche con colpi d’arma da fuoco. I banditi avrebbero sparato almeno tre volte. Una guardia giurata, che ha tentato di reagire alla rapina, è stata ferita al fianco da un proiettile. Soccorso e portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

I passanti, terrorizzati, hanno allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo i banditi erano riusciti ad aprire il retro del furgone e a portare via un bottino, si stima, di 1.400.000.

E’ caccia ai malviventi

Sul posto la polizia di Stato e la squadra della Scientifica, che ha eseguito i rilievi del caso in cerca di tracce dei componenti dalla banda. I poliziotti hanno fatto immediatamente scattare la caccia al commando, con posti di blocco e pattugliamenti per tutta la città.