ROMA – Roma. Escalation aggressioni, Atac pensa ad agenti in borghese sui bus. Personale delle forze dell’ordine in borghese sui bus della capitale e la qualifica di agente di polizia amministrativa per i conducenti. Così l’Atac cerca di fronteggiare le aggressioni ai conducenti dei bus che sono, sostiene l’azienda, in aumento. Nel piano dell’azienda si prevede tra l’altro che gli autisti saranno dotati di spray al peperoncino.

Negli ultimi giorni ci sono stati due episodi di aggressioni: una ad Ostia e la scorsa notte sull’85, linea che transita anche per il centro storico. L’azienda di trasporto pubblico capitolina ha predisposto un piano anti aggressioni che prevede anche il potenziamento del protocollo di intesa già siglato con la Questura “chiedendo di predisporre la presenza di forze dell’ordine in borghese sui mezzi e nelle zone più a rischio dove insiste il servizio di trasporto”.

Atac inoltre “si sta attrezzando per richiedere la nomina del personale di guida ad Agente di polizia amministrativa”. Aumentate anche le dotazioni di sicurezza sui mezzi: circa 730 bus, infatti, sono già stati dotati di cabine rinforzate e altri 70 verranno attrezzati nei prossimi mesi. Ai conducenti è stato fornito un telefono cellulare per poter comunicare con l’azienda anche nei casi di pericolo. Tutte le vetture sono state dotate di allarme silenzioso collegato direttamente con la centrale operativa.

Inoltre è stata incrementata la presenza di telecamere su mezzi e lungo le infrastrutture Atac insistono circa 4.500 telecamere oltre a quelle presenti su circa 500 nuovi bus. Nel piano anti aggressioni si prevede anche l’attivazione di corsi di formazione per il personale viaggiante per la gestione dei conflitti che si avvieranno da inizio 2018.

L’ennesima aggressione ad un autista Atac è avvenuta la scorsa notte sulla linea 85: il conducente è stato aggredito da due viaggiatori che chiedevano di scendere fuori fermata. Al suo rifiuto i due lo hanno colpito e si sono dati alla fuga. L’accaduto segue di due giorni l’episodio di Ostia quando un dipendente in servizio ispettivo al capolinea di Lido centro ha subìto un’aggressione da parte di un cittadino che, per motivi non chiariti, lo ha colpito con una testata al naso. Atac ha immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi, che sono intervenuti. L’azienda ha subito preso contatto con il lavoratore per offrirgli assistenza e manifestargli la propria solidarietà. Negli ultimi mesi decine di episodi simili si sono registrati soprattutto sulle linee notturne e quelle periferiche.