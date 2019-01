ROMA – Ha tentato di attraversare i binari della metropolitana, alla stazione della linea A di Roma Numidio Quadrato, ed è stata urtata da un treno in arrivo diretto verso Battistini, ma per fortuna non è morta. La donna, una giovane italiana di 35 anni, è stata soccorsa ed estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, dopo essere rimasta bloccata tra un convoglio e la banchina sottostante nel tentativo di risalire sulla banchina per sfuggire al treno in arrivo.

I vigili del fuoco hanno posizionato la donna sulla barella spinale e l’hanno poi affidata alle cure mediche dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice giallo in ospedale.

Nell’incidente, avvenuto nella tarda serata di venerdì 25 gennaio, la donna ha riportato solo qualche lieve ferita. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia. Da una prima ricostruzione, sembra che la donna stesse attraversando i binari. La linea della Metro è stata sospesa fino al termine dell’intervento.Resta da capire come mai la donna abbia superato la linea gialla di sicurezza e sia andata sui binari.

Tre anni fa, sempre alla stazione di Numidio Quadrato, avvenne un episodio simile. E lo scorso 8 gennaio alla stazione di Tiburtina una donna è rimasta incastrata con una gamba tra il convoglio della metro sopraggiunto e la banchina. Anche in quel caso la donna è stata salvata dall’intervento dei vigili del fuoco.