ROMA – Una donna di 73 anni è deceduta tra viale Aventino e via di San Saba, a Roma, dopo essere stata investita da una Toyota Auris. La donna è stata travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, la vittima avrebbe attraversato con il semaforo pedonale rosso.

La municipale indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. Pare che la pensionata, residente in zona, stesse attraversando la strada quando è sopraggiunta l’auto, condotta da un uomo di 76 anni, all’incrocio travolgendola.

Inoltre c’è il sospetto che, come concausa dell’incidente, ci sia il fatto che l’auto fosse ibrida e stesse marciando in modalità elettrica e quindi silenziosa. Per questo motivo la vittima potrebbe non aver sentito il suo arrivo.