Roma, autista Atac beccato a guardare un film mentre guida. E’ stato già sospeso dal servizio e dalla paga l’autista che questa mattina a Roma è stato ripreso da un passeggero mentre guardava un film alla guida dell’autobus.

Lo comunica l’Atac che “si è attivata per identificare, interrompendo il turno di guida, l’autista protagonista di tale comportamento inqualificabile”.

Il cittadino Ugo Quinzi, utente Twitter – nella denuncia spiegava che l’autista aveva schermato la cabina da “sguardi indiscreti” tappezzandola con fogli di carta”.

“Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s’è guardato un film”,

Accadeva sulla linea 32, autobus che attraversa Roma nord, partendo da Saxa Rubra fino ad arrivare in Piazza Risorgimento.

“Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11 mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili – aggiunge Atac-.

Per questo ATAC non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere”.

