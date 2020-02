ROMA – Nuova aggressione ai danni di un autista di un autobus Atac a Roma. E’ accaduto questa notte, 20 febbraio, in via del Serafico in zona Eur. A dare l’allarme lo stesso conducente del bus della linea 716, un romano di 58 anni, che ha segnalato di essere stato aggredito da un passeggero che gli aveva chiesto di scendere fuori fermata. A un suo rifiuto l’uomo lo ha preso a pugni alla testa e alle braccia, poi è scappato. Sono state effettuate ricerche in zona, ma al momento l’aggressore non è stato rintracciato.

L’autista ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato dal 118 per accertamenti all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto i carabinieri della Compagnia Eur e i colleghi del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato le indagini per rintracciare l’aggressore.

Anche la sindaca Virginia Raggi ha espresso la sua preoccupazione: “Vergognosa aggressione ad autista Atac all’Eur – ha scritto il primo cittadino su Twitter -. Vicina a tutti i lavoratori che, ogni giorno, svolgono questo prezioso servizio. Ringrazio forze dell’ordine per essere intervenute. Responsabile sia presto assicurato alla giustizia”. (fonte ANSA)