ROMA – Ha rimproverato tre ragazzi che stavano dando fastidio a bordo del suo bus e quelli lo hanno aggredito.

E’ caccia a Roma, al branco di bulli che sabato notte hanno assalito un autista di autobus, “reo” di averli rimproverati perché stavano recando disturbo ai passeggeri. La violenza si è scatenata intorno alle 4.30 di notte su un bus della linea N5.

L’autobus si trovava in Corso Vittorio, in pieno centro storico, quando il rimprovero del conducente ha scatenato la reazione dei tre ragazzi. Lo hanno trascinato fuori dalla cabina e lo hanno colpito più volte, anche al volto, prima di dileguarsi per le vie del centro storico.

L’uomo, 47 anni, è stato poi soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Ha riportato una vistosa ferita lacerocontusa al sopracciglio e altri traumi. Sulla vicenda indaga la polizia. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.