Roma, auto non rispetta la precedenza e si scontra con bus Atac: veicoli in fiamme, un morto

Incidente mortale questa notte, 26 marzo, tra un bus Atac e un’auto a Roma, in via dei Castani, zona Centocelle. Morto il conducente della vettura che dopo l’urto è andata in fiamme, così come il mezzo dell’Atac.

Incidente auto-bus Atac a Roma, un morto

Questa notte, 26 marzo, intorno alle 4:30, un bus nuovo dell’Atac, della linea N5, è stato urtato da un’auto privata che, secondo una prima ricostruzione, non ha rispettato la precedenza. Dopo la collisione l’auto privata si è incendiata. Morto il conducente del mezzo privato. Le fiamme hanno coinvolto anche il bus di linea, avvolgendolo completamente. Le fiamme hanno danneggiato anche la rete aerea del tram e alcune vetture in sosta.

Bus Atac in fiamme era alimentato a metano

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e personale del 118. In base ad una prima ricostruzione, l’auto ha urtato l’autobus, alimentato a metano. Dopo la collisione la vettura privata si è incendiata. Per il l’automobilista non c’è stato nulla da fare.