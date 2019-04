ROMA – Un’auto, una Lancia Y, è precipitata dal viadotto della Magliana. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì 11 aprile, intorno alle 4,30.

Grave il conducente dell’auto, un 47enne, che è stato trasportato in codice rosso al San Camillo dal 118. Sono ancora in corso i rilievi del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale che sta accertando la dinamica. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il veicolo abbia sfondato il guard rail e sia poi precipitato all’altezza di Parco Rosati, finendo dentro lo Sporting Club Eur. IN AGGIORNAMENTO. Fonte: Il Messaggero.