Un colpo di sonno, l’auto sbanda e finisce nel giardino di una villetta sulla Cassia, a Roma. Un incidente che solo per un caso non si è trasformato in una tragedia. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, 30 maggio, all’altezza del civico 1154.

Una Peugeot 207 con a bordo due ventenni, risultati poi negativi all’alcoltest e al narcotest, ha sfondato la recinzione in tondini di acciaio di una villa colpendo una casetta porta attrezzi in legno e finendo la sua corsa sul muro esterno dell’immobile. L’auto si è anche ribaltata. A causare lo schianto, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, un colpo di sonno del conducente.

Il racconto dei testimoni

“Abbiamo sentito un rumore fortissimo – spiega la proprietaria della villetta -. L’automobile è andata a sbattere proprio sotto la finestra della camera da letto di mio figlio di 3 anni. Abbiamo avuto molta paura ma per fortuna nessuno si è fatto male. I due ragazzi che erano a bordo sono usciti dalla macchina miracolosamente incolumi e lucidi tanto che uno dei due ha detto ‘ora mia madre mi ammazza’. La villetta – conclude la proprietaria – non è protetta da mura in cemento armato nonostante si trovi su una via ad alto scorrimento ed alto traffico perché i vincoli municipali ci impediscono di proteggerci adeguatamente erigendo una barriera al confine con il marciapiede municipale”.