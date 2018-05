ROMA – Un autobus della linea 63 Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale.

Ci sarebbe almeno un ferito: una ragazza, forse una commessa, che si trovava in uno dei tre negozi di fronte all’autobus seriamente danneggiati dall’esplosione.

L’autista appena ha sentito odore di bruciato e uno scricchiolio in fondo alla vettura ha capito che c’era qualcosa che non andava sul suo bus. l’autista ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo e poco dopo c’è stata l’esplosione. Nessuno dei passeggeri, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato.

Dalle prime informazioni delle forze dell’ordine, sarebbe stato un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo all’origine dell’incendio. Testimoni oculari riferiscono che le fiamme sembravano sprigionarsi dalla parte inferiore dell’autobus. L’autista ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo del mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione. Nessuno dei passeggeri, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato.

Le autorità hanno avvisato tutti i residenti della zona di chiudere le finestre per i fumi tossici sprigionatisi nell’incendio.

Atac ha immediatamente aperto un’indagine interna per accertare le ragione dell’incendio. “La vettura, andata completamente distrutta, era dell’anno 2003. Atac sottolinea che negli ultimi mesi ha intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un’età media molto avanzata. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017”, si legge in una nota dell’azienza.

E’ il nono episodio dal 2018. L’ultimo all’Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio. Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all’incrocio con via Cocconi, a una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco. Nel X Municipio un episodio simile quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.