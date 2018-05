ROMA – Un autobus della linea 63 Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Una donna che camminava poco distante in strada al momento dell’esplosione è rimasta leggermente ustionata, è stata portata all’ ospedale S.Spirito. Dalle prime informazioni delle forze dell’ordine, sarebbe stato un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo all’origine dell’incendio.

L’autista appena ha sentito odore di bruciato e uno scricchiolio in fondo alla vettura ha capito che c’era qualcosa che non andava sul suo bus. l’autista ha fatto scendere i passeggeri che erano a bordo e poco dopo c’è stata l’esplosione. Nessuno dei passeggeri, fortunatamente, è rimasto ferito o intossicato.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio. Gli inquirenti al momento ipotizzano il reato di delitto colposo di danno in tema di incolumità pubblica. A piazzale Clodio si attende una prima informativa dei vigili del fuoco su quanto avvenuto. Non è escluso che l’indagine possa essere allargata anche ad altri episodi di bus dell’Atac andati a fuoco avvenuti negli scorsi mesi.

E’ infatti il nono episodio dal 2018. L’ultimo all’Esquilino, poi nella mattinata del 13 aprile in via di Portonaccio. Poi ancora il 6 marzo, in via Prenestina, all’incrocio con via Cocconi, a una vettura della linea 313, che serve le zone di Roma Est. Pochi giorni prima, in pieno giorno, tra Macchia Palocco ed Acilia. I passeggeri della linea 03 avevano appena fatto in tempo a scendere prima che la vettura prendesse fuoco. Nel X Municipio un episodio simile quando le fiamme distrussero un autobus Atac ad Ostia.

Gallery

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.