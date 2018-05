ROMA – Se ieri mattina, martedì 9 maggio, la giornata della Capitale è stata caratterizzata dall’autobus in fiamme a via del Tritone nella serata si è sfiorata la tragedia all’Eur. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Per la precisione in viale Africa.

Qui un pino di 20 metri è crollato finendo sulla strada, a pochi centimetri dalle auto. Se fosse successo di mattina il bilancio sarebbe potuto esser ben più grave: quel tratto di strada serve infatti agli studenti della vicina scuola elementare.

Il pino secolare che è venuto giù ha alzato gran parte del marciapiede. Le radici hanno infatti sollevato l’asfalto (qui le foto).