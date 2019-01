ROMA – Ancora autobus a fuoco a Roma. Due incendi si sono sviluppati nella notte tra giovedì e venerdì 25 gennaio alla stessa ora, verso mezzanotte, in due zone diverse della città: uno in via del Pattinaggio, a bordo di un mezzo della linea notturna Tpl, il secondo su un bus Atac della linea 723 in via Laurentina, all’altezza di Vigna Murata, in zona Tre Fontane. In questo secondo caso sono stati danneggiati anche un semaforo e due auto.

Sui due mezzi per fortuna a quell’ora non c’erano passeggeri, anche perché uno stava rientrando in deposito. Nessuna conseguenza nemmeno per i due autisti. Le fiamme sono state spente grazie all’intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto.

L’Atac, azienda dei trasporti romani, ha avviato gli accertamenti di rito spiegando che la vettura era “in servizio da oltre 12 anni”. Ma non si tratta certo del primo caso del genere che si verifica nella Capitale su un mezzo Atac.

Nel 2018, ricorda il Messaggero, sono stati 20 gli incendi o principi d’incendio che si sono verificati su bus del trasporto pubblico a Roma. Il peggiore che si ricordi è quello sviluppatosi l’8 maggio nel pieno centro della città, in via del Tritone, non lontano da Montecitorio.