Tamponamento tra due autobus Atac ieri sera a Roma. L’autista di uno dei mezzi è rimasto incastrato e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno utilizzato un carro sollevamenti.

Roma, autobus tampona autobus di sera

Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e classificate con il ‘codice giallo’.

L’incidente è avvenuto alle 22.30 in viale Angelico tra due mezzi delle linee 32 e 69. E’ intervenuta la Polizia di Roma Capitale.

Tra i mille disagi del trasporto pubblico a Roma in effetti mancava il tamponamento fra bus dell’Atac. Cosa è successo ieri sera? Improvvisamente si è sentita una frenata brusca, chi tra i passeggeri non era ben stretto ai sostegni è caduto o ha sbattuto da qualche parte. In tre si sono fatti male ma, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze gravi.

Quello messo peggio è stato il conducente dell’autobus che sopravveniva, quello dietro. E’ rimasto incastrato nell’abitacolo, i pompieri hanno dovuto faticare per liberarlo prima di consegnarlo al 118.