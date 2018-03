ROMA – I vigili urbani gli hanno chiesto di spostare l’auto in divieto di sosta e l’automobilista in tutta risposta li ha insultati e gli ha sputato in faccia. L’aggressione verbale nei confronti dei vigili è avvenuta a Roma, vicino via Portuense, la mattina del 14 marzo. L’uomo, di 29 anni, non ha voluto né spostare la Smart parcheggiata illecitamente, né fornire i propri documenti.

Rachele Nenzi sul quotidiano Il Giornale scrive che l’agente della municipale ha invitato il trasgressore a spostare la sua vettura e questo in tutta risposta è sceso dall’auto insultandolo: