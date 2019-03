Blitz dice

Gelosia, un giudice dà 30 anni (era ergastolo) ad un reo confesso di aver ammazzato una donna per gelosia, in sentenza motivo futile e abietto. Un altro giudice dimezza la pena a 16 anni perché gelosia è tempesta emotiva che attenua la colpa. Dal delitto d’onore al delitto di raptus: se non è zuppa è pan bagnato.