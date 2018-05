ROMA – Una voragine si è aperta in via Damiano Chiesa, nel quartiere Balduina a Roma. A quanto reso noto da Roma Mobilità in un tweet, a causa della voragine via Damiano Chiesa è chiusa. Con l’ultima pioggia centinaia di buche per le strade di Roma sono pericolosamente riapparse. Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Il senso di inevitabilità aggiunge sconcerto alle preoccupazioni di automobilisti e soprattutto motociclisti romani.

Peraltro, alla Balduina è la terza voragine che si apre in tre mesi. Nello stesso quartiere a febbraio è crollato un tratto di strada adiacente a un cantiere edile inghiottendo delle auto in sosta. Due palazzi erano addirittura stati fatti evacuare. A fine marzo altra voragine sotto il manto stradale, con chiusura parziale di via Rodriguez Pereira. Il fatto che siamo a maggio esclude le giustificazioni delle volte precedenti, quando la pioggia gelata spaccava l’asfalto.

Allora l’amministrazione Raggi aveva enfaticamente proposto un “piano Marshall”, ammalorato in parte anche per interventi pregressi errati. A che punto siamo? Resta l’emergenza buche, vale la raccomandazione delle associazioni consumatori, che invita tutti gli automobilisti e i motociclisti danneggiati dallo stato disastroso dell’asfalto capitolino a rivolgersi all’associazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia materiali (rotture sospensioni, pneumatici, forature, parabrezza, ecc.) sia fisici (cadute o lesioni provocate dalle buche).