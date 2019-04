ROMA – Un bambino è precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Giulio Galli, in zona Giustiniana, nel quadrante di Roma Nord. Sul posto 118 e polizia. Il bambino è stato soccorso in gravi condizioni. Da accertare le cause dell’accaduto. Dalle prime informazioni sembra abbia 8 anni. Il bambino è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Gemelli dal 118. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Nella caduta ha riportato diverse fratture e quando è stato soccorso non era cosciente.

A dare l’allarme è stato un passante che ha visto il bambino, sporco di sangue e che non dava segni di vita. Il minore pochi minuti prima era in casa con la madre e la nonna che non si sono accorte del dramma. La madre e la nonna del minore (le persone con le quali era i casa al momento del dramma) sono state portate in commissariato per essere ascoltate dagli investigatori. Da quanto si apprende si sarebbe trattato di un incidente. Il minore sarebbe scivolato accidentalmente da una finestra. (fonte ANSA – IL MESSAGGERO)