ROMA – Un bambino è precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Giulio Galli, in zona Giustiniana, nel quadrante di Roma Nord. Sul posto 118 e polizia. Il bambino è stato soccorso in gravi condizioni. Da accertare le cause dell’accaduto. Dalle prime informazioni sembra abbia 8 anni. Il bambino è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale dal 118. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Nella caduta ha riportato diverse fratture e quando è stato soccorso non era cosciente. (fonte ANSA)