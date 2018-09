ROMA – Dramma sulla Cristoforo Colombo a Roma: un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto nella tarda serata di domenica 2 settembre. L’incidente è avvenuto all’altezza di viale Europa, nel quartiere Eur di Roma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Soccorso, il piccolo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Gruppo Tintoretto e IX Eur. Alla guida della vettura, una Ford Fiesta, c’era un ragazzo di 22 anni. L’auto è stata sequestrata e sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.