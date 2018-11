ROMA – Sono entrati lunedì mattina in un bar del quartiere romano di Primavalle e hanno violentato la barista. Il padre della ragazza era nel bar e ha provato a difendere la figlia, ma è stato preso a pugni. Due stranieri sono stati arrestati dalla Polizia per violenza sessuale e tentata rapina.

“Fammi il caffè, non ho i soldi per pagare e poi facciamo altro”, ha detto alla ragazza uno dei due stranieri. La giovane a quel punto, spaventata, si è spostata in una saletta adiacente cercando di telefonare al padre, titolare del negozio, ma uno dei due soggetti l’ha raggiunta e, dopo averla strattonata, ha tentato di strapparle il telefono dalle mani. La donna, come scrivono Leggo e Il Messaggero, è stata bloccata contro un tavolo, l’uomo ha iniziato a palpeggiarla sul seno, sulle gambe e sui glutei, mentre il complice la teneva ferma per le spalle.

Nel frattempo è arrivato il padre della ragazza che, avvicinatosi ai due stranieri, prima ha cercato di tranquillizzarli e poi li ha invitati ad uscire dal locale. I due però hanno iniziato a prenderlo a pugni facendolo cadere a terra. Solo l’intervento degli agenti della Polizia di Stato ha evitato conseguenze ulteriori. Bloccati, i due stranieri sono stati identificati per H.A. di 27 anni e V.V. di 24 anni, entrambi ucraini.

Accompagnati negli uffici del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, per i due sono scattate le manette: dovranno rispondere oltre che di tentata rapina anche di violenza sessuale in concorso.

