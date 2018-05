ROMA – Colpito più volte alla testa con un tondino di ferro durante una rapina. E’ accaduto domenica pomeriggio a un cittadino bengalese durante una rapina nel negozio in cui lavorava in via Manin, un minimarket in zona stazione Termini a Roma. Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Carabinieri e polizia hanno fermato due cittadini egiziani considerati autori dell’aggressione. In particolare due carabinieri della compagnia Roma Centro in borghese che stavano effettuando un servizio di controllo hanno visto due uomini scappare così li hanno bloccati. Erano ancora sporchi di sangue, con le spranghe avevano minacciato il bengalese intimandogli di dargli l’incasso: lui si è opposto, per togliergli 50 euro non hanno esitato a colpirlo con violenza.