Roma, bimba di quattro anni ha un malore in piscina e rischia di annegare: è in gravi condizioni

A Roma una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare in una piscina del campo estivo della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, in zona Cassia. La bambina, secondo le prime ricostruzioni, ha avuto un malore.

La bambina è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della stazione Tomba di Nerone. Sottoposta a sequestro l’area interessata.

La prima ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni la bimba era in piscina quando si sarebbe sentita male rischiando di annegare. Immediati sono scattati i soccorsi degli insegnanti, qualcuno ha subito chiamato il numero unico per le emergenze, mentre altri l’hanno tirata fuori dell’acqua adagiandola sul pavimento. Cosciente, la piccola è stata portata con urgenza al policlinico Gemelli di Roma. È in gravi condizioni e la sua prognosi resta riservata. Saranno le indagini ha ricostruire la cause di quanto avvenuto. La piscina, temporaneamente sequestrata, sarà analizzata dai carabinieri che indagano.