ROMA – Un bimbo di una scuola materna a Roma è stato ricoverato al policlinico Gemelli per una meningite batterica contagiosa. Subito è scattata la profilassi per adulti e bambini che sono entrati in contatto con il piccolo, che frequenta la scuola dell’infanzia di via Lione all’Eur, che fa parte dell’istituto Leonardo Da Vinci. A dare la notizia la preside della scuola, Federica Grossi, che ha avvisato le famiglie e il personale che lavorano nella sede.

Il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) della Asl Roma 2 ha disposto la profilassi antibiotica su chi – bambini e adulti – è entrato in contatto con l’alunno ammalato, che il 16 gennaio, a quanto risulta, è stato ricoverato al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma. Si tratta di una forma contagiosa di meningite, da cui la necessità di una profilassi, spiegano dalla Asl, sottolineando però come il trattamento, previsto dalle linee guida, scongiuri che l’eventuale contagio possa trasformarsi in meningite.

La preside allega alla circolare una lettera della Asl Roma 2, dalla quale si ricostruisce che il bambino è stato dapprima ricoverato ieri all’ospedale San Camillo di Roma; nella stessa giornata l’alunno della ‘Leonardo Da Vinci’ è stato trasferito al policlinico ‘Gemelli’.

La Asl, dunque, “data la forma morbosa e il suo decorso clinico”, raccomanda la profilassi antibiotica da seguire e che dovrà essere assunta “dai bambini della scuola materna, dai bambini di altre unità didattiche venute a contatto” con la sezione del piccolo, e “dal relativo personale docente e non docente, previo consulto con i rispettivi pediatri curanti o medici di medicina generale”. Viene anche richiesto un elenco dei bambini sottoposti a profilassi e del personale docente e non docente coinvolto nella vicenda.