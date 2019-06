ROMA – All’improvviso il cancello di casa si è staccato dai cardini e ha travolto il bimbo di appena 5 anni. E’ accaduto lunedì 3 giugno a Ostia Antica, in via Luigi Pernier, a pochi passi dalla scuola di calcio di Francesco Totti. Il piccolo è rimasto schiacciato ed è stato trasportato in codice rosso con un’eliambulanza all’ospedale Gemelli, dove lotta in queste ore per la sua vita.

Secondo quanto si è appreso il piccolo ha riportato vari traumi e un trauma cranico con ematoma cerebrale.

Sul posto, oltre ai sanitari sono accorsi anche i vigili del fuoco, per sollevare la pesante struttura di ferro e liberare il piccolo dalla morsa. I carabinieri della Compagnia di Ostia indagano ora sull’accaduto.

La strada è stata chiusa al traffico, i vigili urbani impongono deviazioni sulle vie alternative. La magistratura ha disposto il sequestro del sito: da un esame sommario sembra si tratti di un cancello motorizzato. Andranno stabilite le cause dell’improvviso cedimento. Fonte: Ansa, Agi.