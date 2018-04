ROMA – Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Su via Salaria in questi minuti c’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si è appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. A Roma, in queste ore, anche a causa del maltempo, si sono moltiplicate le segnalazioni di buche o vere e proprie voragini che si sono formate in diverse strade della capitale.

E’ partita, a quanto si apprende dal Campidoglio, la squadra di pronto intervento manutenzione. La squadra è partita da Ciampino.