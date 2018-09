ROMA – Un bus dell’Atac è andato a fuoco nella tarda serata del 3 settembre in via Aurelia Antica a Roma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il bus stava rientrando al deposito quando si sono sviluppate le fiamme. A bordo c’era il conducente, che ha tentato di spegnere l’incendio con l’estintore a disposizione, poi sono arrivati i vigili del fuoco. Nell’incendio il mezzo è andato totalmente distrutto, ma non risultano feriti o intossicati.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22 di lunedì quando il bus della linea 98 di Atac ha preso fuoco all’improvviso. La società per il trasporto pubblico della Capitale ha confermato la notizia su Twitter e ha deviato le linee 98/881 e 892/889 (RomaTpl). Da inizio 2018 si giunge così a 21 casi di bus andati a fuoco a Roma, con gli ultimi due casi registrati lo scorso 10 agosto tra le zone di Giardinetti e Tor Vergata e il 19 agosto mentre il mezzo percorreva il Gra all’altezza di via Ardeatina.