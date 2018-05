ROMA – Gli autobus pubblici di Roma ancora al centro della notizia. Questa volta però [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] non per un guasto o un incendio ma bensì per un tamponamento avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 maggio, sul lungotevere dei Sangallo, all’altezza di via dei Bresciani.

Tre passeggeri sono rimasti feriti e l’auto che ha provocato il sinistro, secondo le prime ricostruzioni fornite, è fuggita via. A rimanere coinvolto è stato il bus della linea 46.

I passeggeri hanno raccontato di aver avvertito una brusca frenata e di aver visto l’auto coinvolta nell’incidente imboccare una via vicina in senso vietato. Una donna e un uomo sono stati trasportati in codice rosso dal 118 rispettivamente al Fatebenefratelli e al Santo Spirito, due ospedali della zona, mentre una terza passeggera è stata trasportata in codice verde sempre al Fatebenefratelli.