ROMA – Un bus è andato a fuoco nel primo pomeriggio del 12 luglio in piazza Cantù, a Roma. Secondo il racconto di alcuni testimoni, prima sono avvenuto due esplosioni e poi una colonna di fumo nero si è alzata dal mezzo in fiamme.

Intorno alle 14.15 di venerdì il conducente ha visto il fumo uscire dal mezzo l’ha fermato e ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti e le pattuglie della polizia. Grazie alla prontezza dell’autista nessuno è rimasto ferito, né intossicato. La strada è stata chiusa al traffico e alcuni residenti hanno detti agli agenti intervenuti di aver sentito “due boati”.

Sul sito dell’Atac si legge che il bus andato in fiamme è uno della linea 671: “Intorno alle 14, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio a bordo di una vettura della linea 671 mentre circolava lungo piazza Cantù. L’autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. Non c’è stato nessun problema per le persone. La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni”. (Fonte Atac e RomaToday)