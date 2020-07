Roma, a bordo del bus sale una donna che non ha la mascherina e che non ha alcuna intenzione di indossarla.

Roma, il bus viaggia in via Mario Cora in periferia, zona Torre Gaia.

Di fronte all’ennesimo invito dell’autista del bus, la donna, una 27enne nigeriana, è andata su tutte le furie finendo per danneggiare addirittura il mezzo.

La donna a bordo del bus della linea 057 ha distrutto il vetro in plexiglass che separa il conducente dai passeggeri e danneggiato il volante.

Nonostante l’aggressione, l’autista ha preferito non farsi refertare, mentre le persone presenti sul mezzo sono rimaste illese.

Sul posto è dovuta intervenire la polizia.

La 27enne è stata così denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Roma, autista bus Atac picchiato da un passeggero

Un’aggressione ai danni di un autista di un autobus Atac era avvenuto anche lo scorso 20 febbraio in via del Serafico in zona Eur.

A dare l’allarme lo stesso conducente del bus della linea 716, un romano di 58 anni, che aveva segnalato di essere stato aggredito da un passeggero che gli aveva chiesto di scendere fuori fermata.

A un suo rifiuto l’uomo lo ha preso a pugni alla testa e alle braccia, poi è scappato.

L’autista ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato dal 118 per accertamenti all’ospedale Sant’Eugenio.

La sindaca Virginia Raggi aveva espresso la sua preoccupazione su Twitter:

“Vergognosa aggressione ad autista Atac all’Eur. Vicina a tutti i lavoratori che, ogni giorno, svolgono questo prezioso servizio. Ringrazio forze dell’ordine per essere intervenute. Responsabile sia presto assicurato alla giustizia” (fonte: Il Messaggero).