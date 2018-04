ROMA – Un cadavere è stato avvistato nel fiume Aniene a Roma all’altezza di via delle Valli. Sul posto sono vigili del fuoco e polizia. Sono in corso le operazioni per recuperare il corpo.

Il ritrovamento è avvenuto poco dopo le 11. Un passante ha segnalato al 112 la presenza di una sagoma di uomo che galleggiava nel fiume all’altezza del ponte che divide la zona di Conca d’Oro. Il cadavere sarebbe quello di S.O., un rom ventenne che abitava in uno degli insediamenti vicino al fiume.