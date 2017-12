ROMA – Da circa due mesi non si avevano più notizie di lei, poi il macabro ritrovamento in un’aiuola alla periferia di Roma. E’ giallo sul cadavere di un’anziana, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione in un giardinetto rialzato di via Telese, in zona Prenestina.

La donna, di 90 anni, è stata identificata in serata attraverso i suoi vestiti. Si tratta di una pensionata di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa agli inizi di novembre.

Le sue ossa sono state ritrovate mercoledì pomeriggio da un passante. Gli agenti della polizia scientifica hanno esaminato qualche tessuto per stabilire con certezza che si trattasse degli stessi abiti indossati proprio dalla nonnina prima di sparire, così come risultava dalla denuncia di scomparsa.

L’anziana viveva in zona e sola. L’ipotesi è che sia stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato neanche il tempo di chiedere aiuto. Sul corpo è stata comunque disposta l’autopsia per accertare le effettive cause del decesso.