Roma, cadavere di un uomo trovato in una camera d’albergo a Tor San Lorenzo FOTO ANSA

Il cadavere di uomo trovato in una stanza di un albergo a Marina di Tor San Lorenzo, centro nell’area di Ardea vicino Roma. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della stazione Tor San Lorenzo e i colleghi del Nucleo Operativo della compagnia di Anzio. Il pm di turno della procura di Velletri ha effettuato un sopralluogo nella stanza dove è stato trovato l’uomo. Il corpo è stato trasportato all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi.