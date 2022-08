Roma, trovato il cadavere di un uomo nella sua auto in via Palmiro Togliatti (Ansa)

Roma: cadavere in auto sulla via Palmiro Togliatti trovato nella notte. Un uomo di 38 anni è stato ritrovato privo di vita nella sua auto, sulla via Palmiro Togliatti, periferia est di Roma. Ad accorgersene nella notte tra martedì e mercoledì scorsi una donna che, spaventata, è corsa via fin quando non ha incrociato una pattuglia della Polizia.

Roma: cadavere in auto sulla via Palmiro Togliatti trovato nella notte

Ha chiesto aiuto e raccontato cosa aveva visto, e cioè prima un braccio penzolante e inerte fuori dal finestrino di un’auto parcheggiata e poi il cadavere all’interno (e protestando vivacemente la sua completa estraneità al morto).

Sembra, lo dicono le testimonianze, che altre tre donne ne sappiano di più. Sono state viste uscire di corsa dall’auto del 38enne per dileguarsi nella notte.

Plausibile siano delle prostitute che lavorano nella zona. A questo punto, prima di escludere patologie pregresse che possano spiegare l’arresto cardiaco, si fa largo l’ipotesi che l’uomo si sia sentito male dopo aver consumato sostanze stupefacenti.

Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per capire come sia morto.