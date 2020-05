ROMA – Un donna di 64 anni è precipitata alle 10.30 di questa mattina, sabato 16 maggio, da una finestra dal sesto piano del suo appartamento in via Libero Leonardi 130, Cinecittà.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Cinecittà e i colleghi della Compagnia Casilina.

Nel luogo dell’incidente anche i militari della settima sezione Nucleo Investigativo per i rilievi.

Secondo quanto si apprende, l’ipotesi più accreditata è che la donna sia caduta mentre faceva le pulizie in casa.

Cade dal balcone mentre pulisce le tapparelle: salva grazie ad un albero

Ad Aprile, una ragazzina di 14 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento, al secondo piano, mentre puliva le tapparelle ma si è salvata in quanto l’impatto col terreno è stato attutito dai rami di un albero.

Il fatto si è verificato in via Mazzini a Torre Annunziata, provincia di Napoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e gli agenti del locale comando di polizia municipale. La ragazza, da ciò che si apprende, ha riportato la frattura delle gambe e varie altre ferite. Dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale medico dell’ambulanza, la giovane è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli. Sul luogo si è creato un consistente assembramento di persone, molte senza mascherina, per assistere ai soccorsi (fonte: Agi).