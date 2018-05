ROMA – Cadono calcinacci in strada a Roma: il crollo si è verificato in un palazzo di zona Monte Mario. Una passante è rimasta ferito. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] E’ accaduto intorno alle 9 di giovedì 17 maggio in via dell’Acquedotto del Peschiera.

La donna, di 42 anni, è stata trasportata dal 118 in ospedale in codice giallo per una ferita alla testa. Avrebbe detto ai soccorritori di essere stata colpita dai calcinacci. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.