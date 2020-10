Le mani della camorra sui ristoranti del centro storico di Roma. Locali nel cuore della città in cui il clan Moccia di Afragola avrebbe reinvestito i capitali illeciti.

Roma Camorra Restaurant. E’ quanto emerge da un’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma che ha portato a 13 arresti nelle province di Roma e Napoli.

E al sequestro di 14 locali in zone centralissime della Capitale: dal Pantheon a Castel Sant’Angelo, da piazza Navona a Trastevere.

Roma Camorra Restaurant. “Bombolone”, “Augustea”, “Presidente”…

Tra questi, “Bombolone” e “Presidente” a piazza Navona, “Panico” in zona Castel Sant’Angelo, “Antico Caffè di Marte” in via Banco di Santo Spirito, “La piazzetta del Quirinale” vicino alla sede della presidenza della Repubblica, “Frankie’ grill” di via Veneto e “Augustea” a Trastevere.

Le accuse, a vario titolo, vanno dall’estorsione all’intestazione fittizia di beni e esercizio abusivo del credito. Accuse aggravate dal metodo mafioso.

Arrestati Angelo e Luigi Moccia dell’omonimo presunto clan di Afragola

Tra i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Dda della Capitale, anche Angelo e Luigi Moccia.

Sono ritenuti i capi dell’omonimo clan camorristico che tra gli affari aveva anche il prestito di denaro: tra le loro vittime il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio.

Le indagini sono partite nel 2017 subito dopo la scarcerazione di Angelo Moccia. Le indagini avrebbero consentito di accertare che i clan gestivano attraverso dei prestanome diverse attività commerciali a Roma.

Riciclando i capitali illeciti in investimenti immobiliari e in macchine di lusso – sempre intestate ad altre persone – ed estorcendo denaro con metodi mafiosi a chi non rispettava le regole.

“Quelli c’hanno veramente un esercito… Ti ammazzano”

«I ristoranti sono di Angelo Moccia, i ristoranti di Roma sono tutti loro! Vedi che c’hanno un ‘organizzazione… ti dico…spaventosa! Spaventosa!». E’ la voce di uno degli indagati in un’intercettazione citata dal gip nell’ordinanza di custodia cautelare.

In un’ altra comunicazione carpita, un altro non usa mezzi termini affermando: «Quelli c’hanno veramente un esercito… Ti ammazzano».

Nel corso dell’operazione di oggi è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, anche ai fini della confisca, di parte del patrimonio del clan, del valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

Dalle indagini è emersa, inoltre, una richiesta estorsiva e di riscossione di 300 mila euro posta in essere da affiliati al clan. Vittime gli imprenditori che avevano ottenuto dal Tribunale di Roma la gestione di quattro locali.

Locali oggetto di un precedente sequestro di prevenzione operato per evasione fiscale nei confronti di un noto manager romano riconducibile al capoclan Angelo Moccia.

Usura, tra le vittime il figlio di Gigi D’Alessio: “Non è che vado a rubare…”

I Moccia avrebbero prestato anche denaro. Dalle carte dell’inchiesta emerge che il clan Moccia garantiva prestiti a Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi.

Il ragazzo si lamentava delle pressioni dei Moccia, in una conversazione intercettata.

«Se tu non blocchi un attimo la situazione e dai il tempo di respirare e di organizzarsi, qui non si andrà mai da nessuna parte, e quindi dico… Cioè, non è che uno va a rubare la mattina che all’improvviso io ti posso chiudere…».

Auto, immobili e lusso sfrenato. L’amore feticistico per la Ferrari F2

Macchine molto costose, immobili di pregio, lusso da esibire, secondo i magistrati che indagano, fanno parte di uno stile di vita e di un modus operandi.

“I camorristi, ed in particolare il clan Moccia, lo ostentano al fine di esercitare maggiore influenza sulle persone vicine ed estendere la rete di contatti che permette loro di infiltrarsi nell’economia legale”.

“Se c’ho un F12… F12 targato F12 immatricolato dodici, dodici, duemila dodici (12.12.2012)…

cioè per chi è collezionista è una cosa… ” avrebbe detto lo stesso Angelo Moccia in una conversazione intercettata. (fonte Ansa)