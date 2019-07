ROMA – Al volante di una Porsche Boxster si è cappottato e si è allontanato a piedi lasciando in macchina la compagna ferita e priva di sensi. Ma l’uomo, un 40enne italiano, è stato rintracciato poco dopo. E’ accaduto questa notte, 19 luglio, intorno alle 4:30 in via dei Monti di Primavalle, zona ovest di Roma.

Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, la donna è stata trasportata al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. Intanto il responsabile, che si era rifugiato a casa di un amico, è stato individuato e anche lui, rimasto ferito in seguito all’incidente, è stato accompagnato sempre al Gemelli in codice rosso.

L’uomo è stato rintracciato con addosso ancora gli abiti sporchi di sangue dagli agenti della Polizia Locale. La donna è tuttora ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi, mentre il 40enne, grave anche lui, è piantonato costantemente dagli agenti. Della vicenda si occupano gli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale. (fonte ANSA)