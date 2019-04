ROMA – Incidente in centro a Roma giovedì 18 aprile. Un carabiniere è finito con la moto di servizio contro un palo della segnaletica stradale. E’ accaduto poco dopo le 11 di mattina in piazza Indipendenza, all’incrocio con via Solferino, a pochi metri dalla stazione Termini.

La moto prima si è scontrata contro un’auto per cause ancora in via di accertamento e poi è finita sul marciapiede, terminando la propria corsa contro un palo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi. Il personale del 118 ha accompagnato il carabiniere al Policlinico Umberto I in codice giallo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. (Fonte: AdnKronos)