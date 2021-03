Roma, carrello si ribalta al supermercato: bimba di 16 mesi in gravi condizioni

Si ribalta il carrello della spesa e una bimba di 16 mesi, con trauma cranico, viene trasportata in eliambulanza in ospedale in condizioni gravi.

L’incidente è avvenuto intorno dieci e mezza di oggi, lunedì 1 marzo, al Pewex che si trova al chilometro 20,800 della via Casilina, zona Pantano-Borghese, al confine con il Comune di Monte Compatri. A raccontare la storia è Roma Today.

Carrello della spesa si ribalta, bimba di 16 mesi finisce in ospedale con trauma cranico

La bambina, secondo le prime ricostruzioni, era seduta sul seggiolino del carrello quando, forse per il peso eccessivo su un lato, quest’ultimo si è ribaltato. La bambina, in condizioni gravi, è stata subito trasportata con l’eliambulanza al San Camillo.

Scrive Roma Today: “Secondo quanto si apprende la bimba di un anno e mezzo era seduta sul seggiolino del carrello della spesa all’interno del supermarket quando, forse per il troppo peso o per cause ancora da accertare, lo stesso si è ribaltato provocandone la caduta”.

Fin qui la dinamica dell’incidente.

“Le condizioni della piccola- si legge ancora su Roma Today – sono apparse da subito gravi tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Affidata alle cure del personale del 118 la bimba è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo con un trauma cranico”.