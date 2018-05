ROMA – Un uomo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è stato colpito da un pallino per fucili ad aria compressa mentre era alla guida della sua vettura sulla via laterale di Corso Francia. L’episodio è avvenuto sabato sera, intorno alle 20.30.

L’uomo, domenica, ha presentato regolare denuncia al commissariato di Ponte Milvio che ha acquisito il piombino e ha avviato l’indagine. Sono già quattro infatti le denunce di questo fenomeno nella stessa zona.

Secondo la ricostruzione, il colpo, un piombino modello “diablo” calibro 4.5 millimetri, potrebbe essere partito dall’alto da una distanza di almeno 30/40 metri e l’ipotesi è che sia stato esploso da un balcone di un appartamento che affaccia sulla strada.