ROMA – Una donna di 29 anni ha chiamato la polizia per denunciare la presenza di un ladro in casa, che però non c’era, e quando gli agenti sono arrivati ne ha accoltellato uno.

Il fatto è accaduto a Roma, nella mattinata di domenica 15 aprile. Manuela Fonzo ha chiamato il 112 per chiedere aiuto: un estraneo era entrato in casa sua. Immediatamente due pattuglie di Polizia si sono precipitate sul luogo indicato dalla ragazza.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno notato che la porta dell’appartamento era chiusa a chiave e per poter entrare, hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti per forzare la serratura. Le forze dell’ordine hanno poi perquisito l’abitazione e, non trovando nulla, si sono diretti verso l’ultima stanza rimanente.

Entrati nella stanza hanno notato che la donna, nuda e coperta solo da un lenzuolo rosso, impugnava con entrambe le mani un coltello lungo una ventina di centimetri. I poliziotti hanno cercato di disarmarla, ma prima di riuscire ad arrestarla, la donna ha conficcato il coltello nella gamba di uno degli agenti.

La donna era sotto effetto di una dose di droga e si era immaginata o inventata la presenza di un ladro nella sua abitazione, tanto che era lei stessa a interrompere le continue telefonate che il centralino della polizia tentava di effettuare.

Manuela Fonzo è stata accusata di minacce e resistenza a pubblico ufficiale e ieri, davanti ai giudici del tribunale monocratico di Roma, ha patteggiato una pena a un anno di carcere.