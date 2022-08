Roma, Cinecittà brucia: incendio negli studi cinematografici. Un incendio è scoppiato negli studi cinematografici di Cinecittà. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia d’ Firenze rinascimentale’.

Non ci sarebbero feriti e intossicati. Al lavoro per spegnere le fiamme e proteggere le strutture non interessate dall’incendio ci sono tre squadre dei vigili del Fuoco.

A prendere fuoco sarebbero state le scenografie di The Young Pope 2, con le fiamme che hanno lambito anche la struttura che ospita la casa del Grande Fratello. Al momento non risultano feriti né intossicati. Una grande nube nera alzatasi in colonna sul luogo del rogo è visibile da molto lontano in tutto il quadrante sud-est della città.