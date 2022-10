Roma, Colli Aniene, il mistero del cadavere di un uomo completamente nudo. Per ora, il ritrovamento di un uomo domenica sera alle 10, senza vita, al posto di guida della sua auto, completamente nudo, resta un mistero. Indagano gli agenti del Commissariato di San Basilio, quartiere del quadrante nord orientale di Roma.

L’uomo era uscito la domenica mattina per alcune commissioni. Il mancato rientro ha messo in allarme i familiari. Il ritrovamento del cadavere la sera in via Battista Bardanzellu, in zona Colli Aniene.

Gli inquirenti sembrano propendere per una aggressione a scopo di rapina, ma al momento elementi indiziari certi non ce ne sono.

