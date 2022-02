Ha divelto un palo della segnaletica dall’asfalto e l’ha usato per accanirsi contro le auto parcheggiate: ne ha sfasciate ben 23 prima di distruggere anche il parabrezza di una gazzella dei Carabinieri. Per questo un uomo di 21 anni senza fissa dimora, originario del Ghana, è stato fermato e arrestato a Roma. Per placare la sua furia è stato necessario l’intervento del 118.

Roma, le auto sfasciate in via di Porta San Lorenzo

La devastazione è cominciata alle 9 del mattino in via di Porta San Lorenzo, nei prezzi della Stazione Termini. Il 21enne ha iniziato a sfondare, colpo su colpo i parabrezza delle vetture in sosta. All’arrivo dei carabinieri della Stazione San Lorenzo, ha scagliato il palo anche contro l’auto dei militari.

Dopo averlo disarmato e bloccato, i carabinieri hanno dovuto richiedere l’intervento dei sanitari del 118 per contenere il suo stato di agitazione.

Auto sfasciate a Roma: un carabiniere contuso

Nella furia devastatrice ci ha rimesso anche un carabiniere, che è rimasto contuso. Il 21enne è stato poi portato in caserma: dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Non si conoscono le ragioni di una tale violenza. L’uomo, secondo quanto riporta Repubblica, non era in carico ai servizi sociali e il suo disagio non era mai stato diagnosticato.