ROMA – Ha percorso contromano dieci chilometri sulla autostrada A24, nel tratto urbano romano compreso tra la stazione di Settecamini e la galleria Pittaluga, finché non è stato bloccato dalla polizia stradale. Il conducente, un anziano in stato confusionale, ha fatto scattare l’allarme sul Tronchetto autostradale percorrendo in controsenso sulla corsia di sorpasso il tratto in direzione Roma. E’ accaduto la sera di lunedì 12 novembre.

L’uomo ha imboccato per sbaglio l’autostrada contromano in direzione Roma ed è stato fermato dagli agenti che lo hanno affiancato. Sono stati momenti di forte preoccupazione nella sala operativa di Strada dei Parchi e della Polstrada quando l’uomo, che rischia il ritiro della patente, ha percorso il lungo tratto, generando paura e sconcerto tra gli automobilisti in transito, per fortuna pochi.

L’anziano si deve essere reso conto di quanto stava facendo, tanto che ha cercato di “avvertire” le auto che gli venivano contro accendendo la freccia di destra e cercando di viaggiare il più possibile a ridosso del guard rail che separa le carreggiate. Una scelta inutile e pericolosa: “In questi casi, infatti, la cosa migliore è fermarsi immediatamente, in un tratto rettilineo, accendere le quattro frecce e chiedere soccorso alla Polizia – si legge nella nota di Sdp -. Quando l’anziano ha sbagliato corsia, è scattato subito l’allarme e sono stati lanciati gli allerta ‘veicolo contromano’ sui pannelli a messaggio variabile”.

Il pronto intervento della Polizia Stradale ha evitato il peggio: gli agenti di pattuglia hanno affiancato l’automobilista, dalla corsia di sorpasso del senso di marcia e hanno cercato di farlo fermare. Inutilmente, fino a quando, per scongiurare pericoli maggiori, una pattuglia lo ha intercettato e bloccato sotto la galleria Pittaluga. A quel punto, un agente si è messo alla guida facendo inversione di marcia, mentre una volante interrompeva il flusso di auto sotto la galleria