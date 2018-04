ROMA – Aggressione ad una coppia gay a Roma, in pieno centro, a Trastevere. I due giovani, denunciano il sito Gay.it e Imma Battaglia, sono stati accerchiati e presi a calci e pugni da un branco. Qundi sono riusciti a scappare.

Solo a quel punto i due hanno potuto chiamare il 113 per essere portati in ospedale, con un referto medico che ha sentenziato escoriazioni varie e un orecchio perforato. E adesso scatterà la denuncia ai carabinieri.

“Che tristezza, una città ‘capitale del degrado urbano’, del razzismo e dell’omofobia, specchio di un Paese alla deriva, senza regole, incapace di trovare accordi per il bene comune – scrive Imma Battaglia – Abbiamo lottato tanti anni perché non ci fosse più discriminazione, perché nessuno più potesse temere di amare liberamente il proprio compagno o la propria compagna e invece ci troviamo di nuovo a leccarci le ferite dell’omofobia, del bullismo; e come al solito il vile si muove in branco, haters reali, odiatori seriali, nichilisti, figli del vuoto nutriti dalla politica del nulla; a voi branco di omofobi, dico: noi non vi temiamo, non ci fate paura; noi non ci nascondiamo più e oggi più che mai è tempo di Gay pride!”.

Imma Battaglia si rivolge anche al sindac Virginia Raggi: “Prendi esempio dalla tua collega Chiara Appendino e batti un colpo contro l’omofobia, partecipa al #gaypride a #Roma, condanna questo gesto e convoca subito associazione per un piano di azione contro l’omofobia!”.