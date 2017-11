ROMA – Un morto e una ferita grave. E’ il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 23 novembre, in via Laurentina all’altezza con viale Africa a Roma. E’ successo poco dopo le 9 del mattino.

Come scrive il Messaggero, un uomo di 59 anni a bordo della sua Renault Scenic ha centrato in pieno marito e moglie. Lui, di 66 anni, e lei di 64. A chiamare i soccorsi proprio il conducente dell’auto, fermatosi sul luogo dell’incidente. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi scientifici e le indagini del caso. L’uomo, in condizioni disperate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio dove è morto poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi le lesioni riportate.

La moglie, invece, è stata portata in codice rosso al San Camillo. La 64enne è in prognosi riservata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e se la coppia camminava sulle strisce pedonali al momento dell’investimento.