A Roma in zona Eur crolla un ponte della pista ciclabile dopo l’urto accidentale di un camion durante un manovra nel tratto di strada sottostante.

Crolla ponte della pista ciclabile a Roma. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 di mercoledì 8 ottobre in zona Eur, a sud della Capitale. Tragedia sfiorata visto che fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento dell’incidente, sulla sopraelevata attraversata dalla pista ciclabile non c’erano infatti persone. L’area, dopo l’avvenuta messa in sicurezza, è stata transennata. Sul posto è intervenuta la polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco.

Nel dettaglio l’incidente è avvenuto sulla via Laurentina, all’altezza dello svincolo per l’Autostrada Roma-Fiumicino. A provocare il crollo è stato un camion con braccio a gru. Il braccio ha urtato il ponte in legno e quest’ultimo si è praticamente diviso in due tronconi.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Transennata l’area e bloccata la circolazione delle automobili. Al momento i pompieri stanno effettuando un sopralluogo per capire come procedere alla rimozione o alla riparazione del ponte crollato. Anche la ciclabile, ovviamente, è stata chiusa al transito. Per la precisione è stato chiuso lo svincolo che da via Laurentina, direzione Grande Raccordo Anulare, conduce al viadotto della Magliana. (Fonte Ansa).